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أخبار العالم

لبنان يسمح بفتح المزيد من الأنشطة التجارية مع التقيد بتدابير الوقاية من كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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أ ش أ
أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارا من الغد، في إطار المرحلة الثانية التي أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجي من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا".

وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميا ابتداء من الخامسة فجرا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.

كما تضمن القرار السماح لصالونات قص الشعر بالفتح لمدة 3 أيام في الأسبوع وأن يكون الحضور وفقا لمواعيد مسبقة، إلى جانب السماح لمعارض بيع السيارات بالعمل لمدة 9 ساعات يوميا.

وسمح وزير الداخلية للمواطنين بالتجول على الكورنيش البحري من الخامسة فجرا وحتى السابعة مساء، على أن تظل جميع المقاهي والأندية الرياضية والملاعب مغلقة تماما.

وألزم القرار جميع العاملين في الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل، بارتداء الكمامات ومراعاة الاشتراطات والتدابير الصحية والوقائية وتفادي الزحام.

وكانت المرحلة الأولى من قرار الحكومة باعتماد تخفيف قيود التعبئة العامة، قد بدأت في 25 أبريل الماضي بالسماح بفتح كافة أنواع المصانع وزيادة عدد ساعات العمل بالنسبة لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والمخابز.

واعتمدت الحكومة اللبنانية خطة من 5 مراحل زمنية لفتح قطاعات الدولة، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" ودخول لبنان مرحلة احتواء الوباء.

وأُعلنت حالة التعبئة العامة في لبنان منذ 15 مارس الماضي، وتتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
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