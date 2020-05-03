أخبار الرياضة السعودية.. 200 مليون ريال حجم ديون نادي الاتحاد السعودي.. وريفربليت يكشف تفاصيل مفاوضاته مع هدف الهلال السعودي

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فتح أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي، النار على اللاعب المغربي مروان دا كوستا، مدافع الفريق الذي رحل في ديسمبر الماضي، بسبب مستحقاته.





كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي، أن حجم ديون "العميد" تصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، مشيرًا إلى أن إدارته تسعى لإيجاد حلول تتناسب مع الأوضاع الراهنة، حتى لا يتحول الرقم إلى أزمة، وذلك من خلال التسويات، ومحاولة التقليص بقدر الإمكان.



