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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. 200 مليون ريال حجم ديون نادي الاتحاد السعودي.. وريفربليت يكشف تفاصيل مفاوضاته مع هدف الهلال السعودي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية على  مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها الآن.

فتح أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي، النار على اللاعب المغربي مروان دا كوستا، مدافع الفريق الذي رحل في ديسمبر الماضي، بسبب مستحقاته.

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي، أن حجم ديون "العميد" تصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، مشيرًا إلى أن إدارته تسعى لإيجاد حلول تتناسب مع الأوضاع الراهنة، حتى لا يتحول الرقم إلى أزمة، وذلك من خلال التسويات، ومحاولة التقليص بقدر الإمكان.

كشف رئيس نادي ريفربليت الأرجنتيني، رودولفو دونوفريو، عن حقيقة التفاوض مع الثنائي راداميل فالكاو وهيجواين، من أجل التعاقد معهم في الموسم الكروي الجديد.
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