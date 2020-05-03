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رياضة

200 مليون ريال حجم ديون نادي الاتحاد السعودي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:10 ص
اتحاد جدة
اتحاد جدة
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إسراء أشرف
كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي، أن حجم ديون "العميد" تصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، مشيرًا إلى أن إدارته تسعى لإيجاد حلول تتناسب مع الأوضاع الراهنة، حتى لا يتحول الرقم إلى أزمة، وذلك من خلال التسويات، ومحاولة التقليص بقدر الإمكان.

وقال الحائلي في تصريحات إذاعية عبر "إم بي سي إف إم"، ونقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "كان هناك دعمًا من وزارة الرياضة للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، ولا أدري كيف تم التعامل معها من قبل مجلس الإدارة السابق".

وأضاف: "تسلمت مهام الرئاسة في 28 يونيو عام 2019 الماضي، ثم اكتشفنا أن ملفات مالية متعددة لم يتم إغلاقها، ما زاد من حجم الديون إلى ما يزيد عن 200 مليون ريال".

وتابع: "نعمل من أجل تقليص هذا الرقم الضخم، قمنا بمعالجة 4 قضايا من خلال تسويات من شأنها تقليل الدين لاحقًا، ووفرنا دعمًا من الإدارة الحالية يصل إلى 32 مليون، كون العائدات لا تغطي الرواتب الشهرية للاعبين".
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