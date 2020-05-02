حارس العدالة السعودي: غير نادم على مغادرة اتحاد جدة

أكد حارس مرمى الفريق الأول لنادي العدالة السعودي علي المزيدي على عدم ندمه باتخاذه قرار مغادرة اتحاد جدة.





وأوضح المزيدي أنه يحترم الاتحاد وجماهيره وإدارته، إلا أن قرار الرحيل كان ضروريا في ذلك الوقت، ولم يندم عليه.





وأشار الحارس الحالي للعدالة أن أحد أهم أسباب رحيله عن الاتحاد، كان عدم صرف مستحقاته بشكل منتظم، مؤكدا أنه حصل على كامل مستحقاته بعد فترة طويلة من رحيله.





وبرر المزيدي رحيله عن الفتح بوجود الحارس الاجنبي، مما يؤثر على فرصه في المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق.





وعبر حارس العدالة عن رأيه في تواجد الحراس الأجانب في دوري المحترفين، قائلا: "لقد تأثر الحارس السعودي بكل تأكيد بتواجد الأجانب، لكن علينا أن ننظر للفرق الكبرى، وفي مقدمتها الهلال، لقد ساهم عبد الله المعيوف في حصد العديد من الألقاب وأبرزها دوري أبطال آسيا".