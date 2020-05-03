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محافظات

استكمال أعمال رفع كفاءة وتطهير وتغطية الترع والمصارف في أسوان

الأحد 03/مايو/2020 - 11:24 م
رفع كفاءة وتطهير
رفع كفاءة وتطهير وتغطية الترع
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان سلسلة أعمالها لرفع كفاءة الترع والمصارف، فضلًا عن تنفيذ أعمال التغطية والتأهيل.


وفى هذا الإطار قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا من الترع بهندستى وادى النقرة ، وكوم أمبو . 


كما قامت الإدارة بتنفيذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بهندسة الطويسة، وكذلك استكمال أعمال ترميم وتدعيم سقف مبنى هندسة إدفو غرب ضمن عملية صيانة ورفع كفاءة مبنى الهندسة، علاوة على قيامهم بأعمال صيانة ورفع كفاءة مبنى هندسة إدفو غرب.
 

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل المرحلة الأولى رفع كفاءة الرى بالترع ، وجار بالتوازى استكمال تغطية ترعة دراو .


كما تم ترشيد استهلاك المياه وتخفيض تكلفة الصيانة من خلال أعمال التأهيل جميع مراكز المحافظة على الترع المتعبة بهندسات أسوان والطويسه ونصر النوبة ووادى النقرة وكوم أمبو والسلسلة وإدفو غرب إدفو شرق .


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