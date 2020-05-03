أشر أهل الأرض.. الديهي: فضح جماعة الإخوان الإرهابية واجب ديني.. فيديو





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هم أشر أهل الارض، متابعا: أن فضح هؤلاء الإرهابيين واجب ديني قبل أن يكون واجب وطني.





وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع علي قناة "ten"، أن قام بعرض احاديثهم وأقاويلهم كما هي، متابعا: اعتذر عشان بسمعكوا الكلام دا، بس هما دول الإخوان.





وتابع: دا كلامهم دون أى تدخل مننا، معقبا: دا كلامهم وولا قصينا ولا عملنا، وخليهم يطلعوا يقولوا مقولناش الكلام دا.







وأوضح "الديهي" أن يجب علي الجميع أن يعرف من هم الإخوان، متابعًا: "بفتاويهم وكلامهم ضلوا وأضلوا، وانساق ورائهم ومعهم مجموعة من "الخرفان" الذين فقدوا عقولهم وانضموا للجماعات الارهابية وأصبحوا يفجرون أنفسهم ويقتلون الأبرياء".





و وجه الديهي رسالة للمصريين، قائلًا: "إحنا أعداؤنا كثير يا مصريين، لكن إحنا أدها وأدود"، لافتا إلي ضرورة نشر كلامهم في كل مكان حتى يدرك الجميع مدي كرههم لنا.







