الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان.. برلمانيون: في شهر يونيو العالم أجمع سيتعايش مع كورونا.. وتناقص أعداد المصابين الطريقة الوحيدة لمعرفة رحيل الفيروس

دينية النواب تكشف موعد إعادة فتح المساجد مره أخرى

صحة النواب: خطة الصحة من المحتمل ان تشمل إعادة فتح المساجد

برلماني يوضح طريقة قياس معدل تراجع فيروس كورونا فى مصر





كثير من المواطنين لديهم تساؤلات عن عودة الصلاة مره أخرى فى المساجد التى منذ بداية فيروس كورونا وهى مغلقة تمامًا لتجنب انتشار العدوى، ولذلك قام موقع "صدى البلد" باستطلاع رأى أعضاء لجنة الشئون الصحية والمتخصصين فى هذا الأمر لبيان أمكانية أعادة فتح المساحد بعد إعلان الجامع الأزهر بث صلاى التراويح فى العشر الأواخر من شهر رمضان عبر قنوات اليوتيوب والسوشيال.





أعلنت إدارة الجامع الأزهر، أمس الأحد١٠ من رمضان ١٤٤١ھ الموافق ٣ مايو ٢٠٢٠م، عن إقامة صلاتي التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بـ الجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

كما أعلنت إدارة الجامع أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب -بمشيئة الله تعالى.



قال د. محمد عبده عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إنه يجب أن لا يستعجل المواطن على فتح المساجد فى هذه الأوقات الصعبة فى ظل وجود فيروس كورونا الذى ينتهز أى فرصة ممكنه لكى ينتشر بقوة.





وأكد " د . عبده" لـ"صدى البلد" أن النتائج التى تعلن عنها وزارة الصحة يوميًا لا تبشر بخير فهناك عدد تزايد فى الحالات ملحوظ ولذلك لا ينبغى أن ناخذ أى خطوة فى فتح المساجد فى هذا الوقت حتى نستطيع ان نقضي على الفيروس الملعون، مشيرًا الى أن الطريقىة الوحيدة لمعرفة أستقرار مصر والسيطرة على الفيروس هى تناقص أعداد المصابين اليومية.





وأشار أيضا النائب الى أن مصر من الدول القلائل التى بها اعداد مصابين مقارنة بالولايات المتحدة وإيطاليا والصين وبريطانيه وغيرها من الدول، وتابع النائب حديثة:" الحكومة عملت اللى عليها وزيادة ومش هتمشي وراك عسكري".





فى السياق ذاته، قال د. سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أعادة فتح المساجد مره أخرى لاستقبال المصلين المنوط بها وزارة الصحة فمن المحتمل أن تدخل ضمن الخطة التعايش التى أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة معاير التباعد الأجتماعى وارتداء الكمامات وغيرها.





وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن بث صلاة التراويح والتهجد فى أواخر العشر من رمضان ياتى ضمن التقوس المصرية وروحانيات شهر رمضان الكريم المعتاد عليها المواطن المصرى حتى أن كانت عبر السوشيال إلا أنها مهمة فهى تبث الأمل والتفائل أمام جميع المصريين.





وأوضح النائب ، أن الاتجاة الواضح حاليا أنه مع بداية شهر يونيو العالم أجمع سيتعايش مع فيروس كورونا وسيكون هناك أساليب وتعليمات واضحة من الوزارة للازام المواطنين بالحفاظ على أنفسهم من الفيروس فى جميع الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة.





كما أشار "المشد"، الى أنه حتى الأن لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا معترف به رسميًا فجميعها تجارب سريرية والحل هو التعايش مع مراعاة الاحتياطات واتخاذ اساليب الوقاية.



