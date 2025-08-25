كنت خايفة تعملي سحر.. والدة ضحايا المنيا تكشف سبب عدم تناولها الخبز مع أبنائها.. فيديو

ذكر خال أطفال ضحايا حادث المنيا، أن والدتهم كانت تشعر بالقلق من ضرتها، لكن مخاوفها لم تصل أبدًا إلى حد توقع جريمة قتل بهذا الحجم.

وقال عبد الفتاح أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' على قناة 'صدى البلد 2'، إن شقيقته كانت تتحدث مع أبنائها عبر الهاتف، لكنهم لم يشتكوا من معاملة زوجة أبيهم بشكل خطير، مضيفا أن والدتهم كانت تعتقد أن أقصى ما يمكن أن تفعله الزوجة الثانية هو أعمال السحر بسبب الغيرة.

ونقلًا عن شقيقته بعد الجريمة، قال: 'بتقول أنا خايفة لتكون بتعملي سحر عشان أنكد مع جوزي التاني وأغضب تاني.. إنما هي من يقين من جواها بتقول أنا لو أعلم إن العيش فيه سم، كنت أكلت مع ولادي ومت'.

وأضاف: 'هي ما أكلتش من العيش.. هي كانت خايفة ليكون معمولة فيه سحر أو أي حاجة من المشاكل بينها وبين جوزها'.