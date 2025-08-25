لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة

قال اللواء محمد صحاح رئيس مدينة مرسى مطروح، إنّ مرسى مطروح من المدن ذات الطبيعة الخلابة، ومياهها تغري المواطنين بالنزول إليها، موضحًا: "أعلنا عن شواطئ آمنة يمكن للناس ارتيادها والنزول فيها، فمرسى مطروح عبارة عن لاجون مغلق، والأمواج به آمنة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن ومنة فاروق: "لدينا عدة شواطئ مثل روميل والنخيل والليدو ومطروح العام والغرام، وكلها متاحة للمواطنين من أجل التمتع بها".

وأوضح أن: "هذه الشواطئ بها غطاسين موجودون على الشاطئ بصفة مستمرة، ولكن بعض الشواطئ المفتوحة قد تؤدي إلى الغرق، وهذا ما ننبه عليه، وهذا موجود في الساحل الشمالي كله.. وده على مسؤوليته الشخصية".

وحول الشواطئ التي تشكل الأمواج فيها خطورة على المواطنين، وعدم التفكير في غلقها لمدة يوم أو يومين حتى تهدأ الأمواج؛ ردّ: "نتابع حالة استقرار البحر، ومن الممكن أن نتخذ هذا الإجراء فورا، ونتحدث عن شواطئ الأبيض وعجيبة وأم الرخم، على أن يكون ارتفاع الموج هو الأساسي في الغلق والمنع.. وفي العموم، مطروح لا يوجد بها درجة الخطورة التي تجعلنا نصل إلى هذه النقطة، ونؤكد على ضرورة أن يكون هناك منقذ على الشاطئ، والشواطئ المفتوحة ممنوعة، ولم نرصد حالات غرق كثيرة، ونناشد منع المواطنين من ارتيادها".