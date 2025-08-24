التحديات الأمنية في لبنان وتجديد ولاية "اليونيفيل" على طاولة "مطروح للنقاش"

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدّمه الإعلامية مارينا المصري عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، التحديات المتصاعدة التي تواجه الحكومة اللبنانية، وعلى رأسها ملف سلاح "حزب الله"، والذي لا تزال الدولة عاجزة عن حسمه رغم الدعوات المستمرة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتطرقت الحلقة إلى التحدي الجديد المتمثل في مناقشة مجلس الأمن الدولي مسألة تجديد ولاية قوات حفظ السلام الأممية "اليونيفيل" لعام إضافي في لبنان، وسط تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب، وقلق متزايد من إمكانية التصويت ضد التمديد.

وأشارت الحلقة إلى أن هذا الوضع دفع الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التشديد على أهمية استمرار عمل قوات "اليونيفيل"، في مواجهة ما وصفه بمحاولات دولية – خاصة أمريكية – للدفع نحو تقليص أو تفكيك مهام هذه القوات، تحت ذريعة أن هذه الخطوة تمهّد لإحلال السلام في المنطقة.

وتناول البرنامج تأثير هذه التطورات على الأمن اللبناني وعلى التوازنات الإقليمية، في ظل هشاشة الوضع السياسي الداخلي والانقسام حول الملفات السيادية.