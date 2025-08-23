اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان

قال داني غفري، المتحدث باسم قوات اليونيفل في لبنان، إن القوات الدولية تواصل منذ نوفمبر 2024، عقب وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، تنفيذ مهام ميدانية حيوية تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، موضحًا أن هذه الجهود تتركز على فتح الطرقات، وإزالة الركام، والتعامل مع المخلفات غير المنفجرة التي خلفتها المواجهات، وذلك لتأمين بيئة آمنة تسهّل عودة السكان إلى مناطقهم، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتطلب جهدًا كبيرًا وتعاونًا وثيقًا مع الجيش اللبناني.

وشدد غفري، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن اليونيفل تدعم الجيش اللبناني بشكل مستمر في تنفيذ هذه المهام الإنسانية والأمنية، معتبرًا أن إعادة السكان تمثل أولوية قصوى بعد أشهر من التصعيد العسكري.

وأضاف أن بقاء قوات اليونيفل أو رحيلها يخضع بالكامل لسلطة مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن الولاية الحالية للبعثة تنتهي في 31 أغسطس الجاري، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية كانت قد وجهت رسالة رسمية إلى المجلس لطلب تمديد مهمة اليونيفل، فيما تولت فرنسا صياغة مشروع القرار الجديد بالتشاور مع بقية الأعضاء، ومن المتوقع أن يتم التصويت على التمديد خلال الأسبوع المقبل، وسط مساعٍ لتأمين توافق دولي يضمن استمرار عمل البعثة في دعم الاستقرار بجنوب لبنان.