محافظ مطروح يوافق على مد فترة التحويلات للطلاب بين المدارس

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مد فترة التحويلات الخاصة بالطلاب للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦حتى يوم الخميس ١١ سبتمبر القادم .

صرح بذلك نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وأضافت أن ذلك ياتى تيسيراً على أبناء مطروح خاصة بعض الحالات التى لم تتقدم في المواعبد المحددة ،وعدم دراية بالمواعيد القانونية ،وكذلك الحالات ذات الظروف الخاصة التى تستدعى التحويل.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2024/2025 بنسبة نجاح ٩٨%

حضر امتحانات الدور الثاني عدد ١٥٥٩ طالب وطالبة نجح منهم عدد ١٥٢٨ طالب وطالبة

واوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نسبة النجاح العامة للدورين الاول والثانى بالشهادة الاعدادية بمطروح هذا العام ٩٧،١% حيث حضر ١١٩٤٠ طالب وطالبة نجح منهم ١١٥٩٨ طالب وطالبة

بينما جاءت نتيجة امتحانات الشهادة المهنية في الدور الثاني بنسبة نجاح ١٠٠ %.

كما تابعت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات التقييم الوزاري المركزي للمسابقات الفنية الخاصة بنشاط مادة الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل التعليمية وذلك بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية بحضور الأستاذة منال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي

وأوضحت وكيل الوزارة أن تلك المسابقات تهدف إلي إكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدي الطالبات مشبيدة بمجهودات معلمات موجهات الاقتصاد المنزلي خلال العام الدراسي الحالي وحصول التوجيه العام علي مراكز متقدمة عديدة علي مستوي الجمهورية خلال العام الماضي

وقامت نادية فتحى بتكريم الطالبات الفائزات بمراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية بالمسابقات الوزارية مقدمة الشكر للأستاذة منال عصفور الموجه العام وطاقم العمل للتفعيل الإيجابي للتدريب العملي لطالبات كافة المراحل التعليمية بالمدارس خاصة أن ذلك يعد مساهمة فعالة علي أرض الواقع لتعليمهن مهنة مفيدة نافعة لهن في حياتهن العملية حاضراً ومستقبلا.