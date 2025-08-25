قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
محافظات

بدء تشغيل أول محطة للغاز الطبيعى فى مطروح

محطة غاز طبيعى بمطروح
محطة غاز طبيعى بمطروح
ايمن محمود

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تمت الموافقة على تشغيل محطة التعاون بميدان البنك الأهلي لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ، وتم توصيل الغاز إلى المحطة والاعلان عن بدء التشغيل قريباً تلبيةً لمطالب أهالي مطروح خاصة سائقي السيارات الخاصة والأجرة.

ياتى ذلك في إطار جهود المحافظة للإسراع في إلحاق خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بعدد من محطات الوقود داخل المدينة و تذليل العقبات من أجل توفير خدمة الغاز الطبيعى لأهالي مطروح لحين إقامة المحطة الرئيسية مع إعادة الشيئ لأصله بعد أعمال الحفر والتوصيل،وكذلك بمدخل مدينة مرسي مطروح على الطريق الدولى الساحلى،خاصة مع ما تشهده المحافظة من إقبال كبير على مطروح خلال موسم الصيف ،ويوفر مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة

يذكر أنه جارى دراسة مقترح إقامة المحطة الرئيسية بموقع الموقف العام الجديد بالكيلو ١٠ ،بالاضافة إلى مقترح موقع للمخزن الرئيسي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ونفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بجولة تفقدية بقرية أم الرخم.

حيث شهدت الجولة متابعة نائب محافظ مطروح أعمال النظافة العامة بالقرية، وتفقد مقر الوحدة المحلية للقرية للوقوف على سير العمل والاستماع لاحتياجات الأهالي، بحضور نائبي رئيس المدينة ورئيس القرية ورئيس جهاز النظافة.

كما تفقد نائب المحافظ الوحدة الصحية بأم الرخم للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي وذلك بحضور الدكتور حلمي أغا وكيل مديرية الصحة .

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة أن المتابعة الميدانية تهدف إلى رصد احتياجات المواطنين والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الغاز الطبيعى

