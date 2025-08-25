الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري

يفتقد نادي الزمالك 8 لاعبين دفعة واحدة خلال مواجهته المرتقبة أمام فاركو، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وأعلن المدير الفني للزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء، والتي شهدت غياب كل من: عبد الحميد معالي، أحمد حمدي، سيف الجزيري، عمرو ناصر، مهدي سليمان، محمود جهاد، ومحمد السيد لأسباب فنية، بالإضافة إلى أحمد ربيع الذي يغيب بسبب إصابة في العضلة الضامة.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادل وحيد خلال أول ثلاث جولات.

في المقابل، يعيش فريق فاركو بداية صعبة هذا الموسم، إذ يحتل المركز الـ21 والأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تعادل وخسارتين.