قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع غزل المحلة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
حمزة شعيب

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي اكتفى بنقطة واحدة في مشواره بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما وصل رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط وضعته في المركز الثاني عشر.

وكانت مباريات الجولة الرابعة قد انطلقت أمس الأحد، حيث شهدت تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي دون أهداف، ثم تعادل إنبي مع الجونة بالنتيجة نفسها، بينما نجح الإسماعيلي في حصد أول فوز له هذا الموسم على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف.

أما اليوم، فجاءت قمة الجولة بين الأهلي وغزل المحلة التي انتهت دون أهداف، ليستمر مسلسل التعادلات في بداية الموسم. ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة بمباراة بيراميدز ومودرن سبورت على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة (مؤقتًا)

1- المصري – 7 نقاط
2- الزمالك – 7 نقاط
3- الأهلي – 5 نقاط
4- زد – 5 نقاط
5- بيراميدز – 5 نقاط
6- بتروجيت – 5 نقاط
7- الجونة – 5 نقاط
8- إنبي – 5 نقاط
9- حرس الحدود – 4 نقاط
10- مودرن سبورت – 4 نقاط
11- سيراميكا كليوباترا – 4 نقاط
12- غزل المحلة – 4 نقاط
13- وادي دجلة – 4 نقاط
14- الإسماعيلي – 4 نقاط
15- الاتحاد السكندري – 4 نقاط
16- طلائع الجيش – 4 نقاط
17- سموحة – 3 نقاط
18- البنك الأهلي – 3 نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية – نقطتان
20- المقاولون العرب – نقطتان
21- فاركو – نقطة واحدة

الأهلي غزل المحلة ترتيب الدوري المصري ترتيب الاهلي في جدول الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

ترشيحاتنا

مدينة دمياط الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشهد افتتاح ميدان الدكتور باسم فاضل بعد تطويره

فروع البنوك بالصعيد

البنوك تعزز تواجدها في الصعيد بتوجيه من المركزي..تفاصيل

الإسكان

تتوالى حملات ردع المخالفين.. جهاز حدائق أكتوبر يتصدى لـ15 مخالفة متنوعة بمختلف المناطق

بالصور

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

أنغام
أنغام
أنغام

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد