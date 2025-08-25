ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع غزل المحلة

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي اكتفى بنقطة واحدة في مشواره بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما وصل رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط وضعته في المركز الثاني عشر.

وكانت مباريات الجولة الرابعة قد انطلقت أمس الأحد، حيث شهدت تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي دون أهداف، ثم تعادل إنبي مع الجونة بالنتيجة نفسها، بينما نجح الإسماعيلي في حصد أول فوز له هذا الموسم على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف.

أما اليوم، فجاءت قمة الجولة بين الأهلي وغزل المحلة التي انتهت دون أهداف، ليستمر مسلسل التعادلات في بداية الموسم. ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة بمباراة بيراميدز ومودرن سبورت على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة (مؤقتًا )

1- المصري – 7 نقاط

2- الزمالك – 7 نقاط

3- الأهلي – 5 نقاط

4- زد – 5 نقاط

5- بيراميدز – 5 نقاط

6- بتروجيت – 5 نقاط

7- الجونة – 5 نقاط

8- إنبي – 5 نقاط

9- حرس الحدود – 4 نقاط

10- مودرن سبورت – 4 نقاط

11- سيراميكا كليوباترا – 4 نقاط

12- غزل المحلة – 4 نقاط

13- وادي دجلة – 4 نقاط

14- الإسماعيلي – 4 نقاط

15- الاتحاد السكندري – 4 نقاط

16- طلائع الجيش – 4 نقاط

17- سموحة – 3 نقاط

18- البنك الأهلي – 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية – نقطتان

20- المقاولون العرب – نقطتان

21- فاركو – نقطة واحدة