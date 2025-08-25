تعرف على تفاصيل إصابة آية الشامي لاعبة الطائرة بالأهلي

أثبتت الأشعة التي أجرتها آية الشامي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إصابتها بكسر مضاعف في أحد أصابع القدم. وتعرضت آية الشامي للإصابة أمس وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة وتأكد غيابها عن التدريبات لمدة شهرين.

وتخضع لاعبة سيدات طائرة الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزها للعودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.

وتبدأ منافسات بطولة الدوري في أكتوبر المقبل، ويتواجد سيدات طائرة الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من المقاولون العرب والجزيرة والعبور.