نائب رئيس المصري: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي.. فيديو

أشاد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بلاعب الفريق محمود وادي قائلا " لاعب مميز ويمتلك عروض كثيرة ".
وأضاف محمد الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن نادي الزمالك وبيراميدز يرغبان في الحصول على خدمات محمود وادي خلال الفترة القادمة .وتابع: " من الصعب رحيل اي لاعب عن الفريق في ظل حرمان المصري من القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ومن جهة آخري كشف محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، عن علاقة هدفه في مرمي سموحة الموسم الماضي، بشقيقه الأكبر نادر الذي تعرض لحادث صاعق كهرباء ادي لبتر يده وقدمه اليسري.