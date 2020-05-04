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رياضة

نائب رئيس المصري: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:37 ص
حسام الحارتي

أشاد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بلاعب الفريق محمود وادي قائلا " لاعب مميز ويمتلك عروض كثيرة ".

وأضاف محمد الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن نادي الزمالك وبيراميدز يرغبان في الحصول على خدمات محمود وادي خلال الفترة القادمة .

وتابع: " من الصعب رحيل اي لاعب عن الفريق في ظل حرمان المصري من القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن جهة آخري كشف محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، عن علاقة هدفه في مرمي سموحة الموسم الماضي، بشقيقه الأكبر نادر الذي تعرض لحادث صاعق كهرباء ادي لبتر يده وقدمه اليسري.

وقال محمود وادي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، : أخي توجه الي المانيا لاجراء جراحة ذراع أطراف صناعية، ولكن الطبيب اخبره قبل المباراة بيوم أن الطب توقف عند حالته وطلب مني إحراز هدف وبالفعل أحرزت هدف هو الأجمل في مشواري حتى الآن".

وأكد محمود وادي أن النادي الأهلي تفاوض معه في عام 2003 للانضمام إلي صفوف الفريق .

وتابع: "وجود حسام حسن كمدير فني في المصري شجعني على الموافقة على الانضمام للفريق على الرغم من وجود عروض أخرى".
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