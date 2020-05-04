نائب رئيس المصري: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي.. فيديو

ومن جهة آخري

كشف

مهاجم المصري البورسعيدي، عن علاقة هدفه في مرمي سموحة الموسم الماضي، بشقيقه الأكبر نادر الذي تعرض لحادث صاعق كهرباء ادي لبتر يده وقدمه اليسري.





وقال محمود وادي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، : أخي توجه الي المانيا لاجراء جراحة ذراع أطراف صناعية، ولكن الطبيب اخبره قبل المباراة بيوم أن الطب توقف عند حالته وطلب مني إحراز هدف وبالفعل أحرزت هدف هو الأجمل في مشواري حتى الآن".



