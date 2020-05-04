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توك شو

صبا مبارك: ركبت خيل في المشاهد كتير وعملت فيها أحمد السقا.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:04 ص
صبا مبارك
صبا مبارك
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محمد حليم قنديل

علقت الفنانة  صبا مبارك، على دورها  في شخصية البدوية المتمرده في مسلسل "حارس الجبل " في موسم رمضان الحالي قائلة " أن دورها هذا العام مختلف في مسلسل " حارس الجبل "  حيث تقوم بشخصية فتاة بدوية متمرده.

وأضافت صبا مبارك خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم "  مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث ", أنه مسلسل بدوي تاريخي  يحكي حقبة معينة  .

وتابعت "  عملت فيه كل الحاجات الي بحبها زي  ركوب الخيل  واستخدام كافة الألعاب كنت عاملة فيها "أحمد السقا".

وقالت أن العمل يأتي ضمن منظومة عمل تحكي عن المجتمع الذكوري  الذي يهمش من دور المرأة  خاصة المجتمعات البدوية دورها يقتصر على إنتظار حبيبها  وتقدم له الطعام لكن هذا العمل قدم نماذج لشخصيات نسائية قوية وكبيرة لديها حكمة وقوة وتقرر مصيرها ولديها قدرة على التعامل مع الحياة.

وحول صعوبة اللهجة البدوية قائلة " ليس جديد قدمت أعمالا مماثلة لأني أعشق الصحراء وبعض منها كان من إنتاجي الخاص  فأنا بحب أجواء الصحراء  والسيف والخيول ".

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