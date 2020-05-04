فايز عريبي: من يتحمل مسؤولية إصابة أي لاعب بكورونا حال عودة الدوري

أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا انه من الصعب استئناف النشاط الرياضي في هذه الظروف التي تمر بالدولة والعالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأضاف فايز عريبي في تصريحاته لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك ، أن الأمر ليس سهل وقرار عودة الدوري صعب.





وتابع عريبي: السؤال من يتحمل مسؤولية إصابة أي لاعب بالفيروس في حالة عودة النشاط الرياضي؟.





وقال رئيس طنطا، لابد أن يتم دراسة الأمر جيدا لان الخطر كبير والظروف استثنائية.





وأكمل ليس بالسهل ويجب التعامل معها بدراسة دقيقة لان صحة الجميع اهم من أي شئ.