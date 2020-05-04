AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايز عريبي: من يتحمل مسؤولية إصابة أي لاعب بكورونا حال عودة الدوري

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:19 ص
فايز عريبي
فايز عريبي
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا انه من الصعب استئناف النشاط الرياضي في هذه الظروف التي تمر بالدولة والعالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف فايز عريبي في تصريحاته لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك ، أن الأمر ليس سهل وقرار عودة الدوري صعب. 

وتابع عريبي: السؤال من يتحمل مسؤولية إصابة أي لاعب بالفيروس في حالة عودة النشاط الرياضي؟.

وقال رئيس طنطا، لابد أن يتم دراسة الأمر جيدا لان الخطر كبير والظروف استثنائية.

وأكمل ليس بالسهل ويجب  التعامل معها بدراسة دقيقة لان صحة الجميع اهم من أي شئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس نادي طنطا: إلغاء الدوري هذا الموسم مستبعد

المزين لـ صدى البلد: لم أجتمع بلاعبي طنطا خلال فترة التوقف.. وصرف المستحقات قريبا

فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري

رئيس نادى طنطا يطالب الجميع بالتكاتف للخروج من أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

طنطا يصدر بيانا رسميا بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين والعاملين

بسبب كورونا .. أزمة مالية تضرب نادي طنطا

ترشيحاتنا

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

الإفتاء تحذر من استخدام السواك أمام العامة وفي المواصلات لهذا السبب

أهم الأخبار.. ابنة هشام سليم تتحول لـ ذكر.. زواج ياسمين عبد العزيز من العوضي.. وتسجيل 272 إصابة بـ كورونا

هاشتاج أحمد العوضي يتصدر تويتر بعد إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

خاص| محمد رمضان في كمين شرطة بصحبة زوجته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بـ عباءة رمضان.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة