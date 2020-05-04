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أخبار البلد

علاء مبارك يوجه رسالة مؤثرة للرئيس الراحل بمناسبة يوم مولده

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر نجل الرئيس الراحل "علاء مبارك" عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة بمناسبة يوم مولد الرئيس الاسبق حسني مبارك.

حيث قال علاء مبارك: "في ذكرى ميلاد والدي الحبيب ,اللهم اغفر لوالدي و ارحمه واعف عنه وأكرم نُزله ، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين".

وتابع قائلا:  اللهم ارزق والدتي الصحة والعافية وطول العمر ، يارب أرح قلبها وأسعدها واحفظَها لي".

وكان قد توفي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك يوم 25 فبراير الماضي في احد المستشفيات  العسكرية، على إثر تدهور حالته الصحية بعد إجراء عدة عمليات دقيقة في الأمعاء عن عمر يناهز 92 عاما.
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