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أخبار العالم

إسبانيا تبدأ أولى خطوات فتح البلاد.. اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قررت الحكومة الإسبانية، إعادة فتح بعض الشركات اليوم الإثنين، وذلك ضمن المرحلة صفر التي تقوم بها الدولة، لتخفيف القيود على البلاد بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن العملية الانتقالية التي أقرتها الحكومة الاسبانية، من أجل إعادة فتح البلاد تدريجيا، عقب الحجر الصارم الذي دخلت فيه البلاد في 14 مارس الماضي بسبب كورونا، وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية. 

ويقول المسؤولون إن المراحل الأربع لفتح البلاد ستحددها سلسلة من المؤشرات، مثل القدرات الاستراتيجية المتاحة في نظام الرعاية الصحية. 

تتضمن بعض هذه المؤشرات القدرة على اختبار وتحديد مصادر العدوى والقدرة على عزل تلك المصادر والسيطرة عليها.

كما ستكون الأقنعة إلزامية في وسائل النقل العام اعتبارًا من يوم الاثنين، في جميع أنحاء إسبانيا. 


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