أوناجم: سعيد بتواجدي في الزمالك.. وفوجئت بالجماهيرية الجارفة قبل مواجهة الترجي

أبدى المغربي محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، سعادته البالغة بالتواجد داخل النادي الأبيض.





وقال أوناجم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شعرت بألفة مع لاعبي الزمالك رغم قدومي هذا الموسم فقط وأعتبرهم أخوة لي ولا أشعر بالغربة وسطهم".





وعن جماهير الزمالك قال:" فوجئت بالشعبية الجارفة التي يتمتع بها الزمالك قبل وبعد لقاء الترجي في السوبر والاستقبال الحافل للبعثة في الدوحة وسعدت بذلك كثيرًا.



