AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوناجم: سعيد بتواجدي في الزمالك.. وفوجئت بالجماهيرية الجارفة قبل مواجهة الترجي

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:02 ص
محمد اوناجم
محمد اوناجم
Advertisements
عمرو ابوبكر
أبدى المغربي محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، سعادته البالغة بالتواجد داخل النادي الأبيض.

وقال أوناجم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شعرت بألفة مع لاعبي الزمالك رغم قدومي هذا الموسم فقط وأعتبرهم أخوة لي ولا أشعر بالغربة وسطهم".

وعن جماهير الزمالك قال:" فوجئت بالشعبية الجارفة التي يتمتع بها الزمالك قبل وبعد  لقاء الترجي في السوبر والاستقبال الحافل للبعثة في الدوحة وسعدت بذلك كثيرًا.

جدير بالذكر أن محمد اوناجم شارك مع الزمالك في 22 مباراة ما بين الدوري ودوري ابطال افريقيا وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي، احرز خلالها 3 أهداف، ونجح في صناعة 4 اهداف لزملاءه. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يدفع بـ أوناجم بديلا لـ أوباما فى التشكيل الأساسى لمباراة الترجى

الزمالك يضرب 3 عصافير بحجر أمام الترجي في دقيقة واحدة

رد فعل غريب من مدرب الترجي بعد الخسارة من الزمالك

محمد أوناجم يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده الـ34

بعد تألقه مع الزمالك.. هذا النادى يسعى لخطف أشرف بن شرقي من القلعة البيضاء

حازم إمام: بنشرقي وأوناجم تفاجئا بعدد جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

مصير "حساب المواطن" و"بدل غلاء المعيشة" بعد تصريحات الجدعان

شاهد.. هشام سليم ينفعل ويرفض إجابة سؤال «شيخ الحارة».. أسعى لتحويل ابنتي الي ذكر.. وهذه حقيقة علاقتي بمرتضى منصور

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

ترامب يعلن الموعد المتوقع لانحسار وباء كورونا عالميا

المتحدث العسكري: فرضنا السيطرة الأمنية علي شمال سيناء..وتضحيتنا مابتروحش هدر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريزة الأم.. شاهد قطة تحمل صغيرتها إلى المستشفى ليعالجها الأطباء| صور

أول مصاب بالشلل يتسلق قمة إيفرست من خلال سلالم منزله

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور