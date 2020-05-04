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أخبار العالم

الجزائر تقرر إعادة إغلاق المحال في أكثر من 10 محافظات بسبب كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، إعادة إغلاق المحال التجارية في أكثر من 10 محافظات في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، إنها سجلت 4 وفيات و179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 4447 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 463 وفاة.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1936 بزيادة 64 حالة تعافي.

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