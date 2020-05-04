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فن

نجم النادي الأهلي ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:35 م
رامز جلال
رامز جلال
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محمد نبيل
 في حلقة جديدة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" يظهر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي كضيف مع رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

 ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

 يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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