ببوابات تعقيم ذاتي.. وحدات المرور تستقبل أصحاب السيارات لتجديد التراخيص ..شاهد

أعلنت وزارة الداخلية، استمرار العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع بدءًا من أمس، الأحد، الموافق 3 مايو، حتى يوم الخميس المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً؛ لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.





واستقبلت وحدات المرور، أصحاب السيارات المختلفة وفقًا لإجراءات وقائية حاسمة، واستعدت لذلك بتعقيم جميع الوحدات قبل العمل وأثناءه وبعده، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وتجهيز بوابات تعقيم ذاتي لهم أثناء دخول الوحدات، وإلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتم استئناف العمل بالوحدات بتجديد السيارات واستخراج شهادة البيانات ونقل الملكية ونقل القيد لجميع أنواع السيارات.

واستقبلت الوحدات فى اليوم الأول من خلال رصد غرفة عمليات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور أنه تم تجديد تراخيص التسيير واستخراج تراخيص أول مرة لـ ١٠٣٠٨ ودراجات نارية متنوعة على مستوى الجمهورية.





وشهدت وحدات التراخيص إلتزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.





وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.. وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.



