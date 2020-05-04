AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على علامة السلامة الصحية للفنادق السياحية بمصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:20 م
علامة السلامة الصحية
علامة السلامة الصحية للفنادق
Advertisements
محمد الاسكندرانى
كشفت وزارة السياحة والآثار عن علامة الصحة للفنادق  (Hygiene Safety)  التي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط و الشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وهي عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ و أماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة و الرخاء و الصحة.

يذكر أن هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية  قد قال ان اعتماد عدد من ضوابط الإقامة  بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية أمر فى غاية الأهمية ونتفق معاه .

وأكد الشاعر فى تصريح ل"صدى البلد " أن الفنادق ستنفذ كل ما يتعلق بالاشتراطات الصحية وكل ما يتعلق بصحة الإنسان لا خلاف عليه  .

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية إلى عمل الفنادق بنسبة ٢٥% الفترة الراهنة على أن تبدأ بنسبة ٥٠% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بالبحر الأحمر

السياحة تقرر غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة بالفنادق

الحكومة: التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة لتأمين المنشآت الفندقية

تحركات وزارة السياحة والمنشآت الفندقية فى مكافحة كورونا.. فيديو

السياحة والآثار: انتهاء تعقيم وتطهير فنادق 5 محافظات

«الوزراء»: اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

تحد وأزمة جديدة.. فيروس كورونا يصيب الأمعاء

الجمهور يهاجم ريم مصطفى بسبب صورتها الجريئة في رمضان

استقالة وزير التجارة البريطاني

سقوط عمارات يوم 15 رمضان ومن يخرج سيصاب بالعمى.. وكيل الأزهر السابق يوضح الحقيقة

بيان جديد من القوى العاملة عن منحة الـ500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا