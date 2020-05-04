تعرف على علامة السلامة الصحية للفنادق السياحية بمصر

كشفت وزارة السياحة والآثار عن علامة الصحة للفنادق (Hygiene Safety) التي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط و الشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وهي عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ و أماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة و الرخاء و الصحة.

يذكر أن هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية قد قال ان اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية أمر فى غاية الأهمية ونتفق معاه .





وأكد الشاعر فى تصريح ل"صدى البلد " أن الفنادق ستنفذ كل ما يتعلق بالاشتراطات الصحية وكل ما يتعلق بصحة الإنسان لا خلاف عليه .





وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية إلى عمل الفنادق بنسبة ٢٥% الفترة الراهنة على أن تبدأ بنسبة ٥٠% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.