رزان مغربي لـ حمدي الميرغني: يا أبو ضحكة جنان .. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت على الصورة قائلة : "ضيفنا النهاردة الكوميديان ابن مسرح مصر أبو ضحكة جنان حمدي الميرغني.تفتكروا هيغلب السقا".
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" اكيد السقا هيكسب ".
وتابعت أخرى قائلة :" حمدي الميرغني ده سكر انا بحبه اوي ".
و تابعت احد محبي رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله ".
و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .
وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.
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ضيفنا النهاردة الكوميديان ابن مسرح مصر ابو ضحكة جنان حمدي الميرغني 🤗💞 تفتكروا هيغلب السقا ! Haute couture @ahmedabdullah_fa Stylist @mahaalsagheer Razan Business manger @kareem.saeed.s Hairstylist @georgesmattarofficial Makeup-artist @may.kassis Photography @jennifer___abboud