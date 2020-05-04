رزان مغربي لـ حمدي الميرغني: يا أبو ضحكة جنان .. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلقت على الصورة قائلة : "ضيفنا النهاردة الكوميديان ابن مسرح مصر أبو ضحكة جنان حمدي الميرغني.تفتكروا هيغلب السقا".









وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" اكيد السقا هيكسب ".









وتابعت أخرى قائلة :" حمدي الميرغني ده سكر انا بحبه اوي ".









و تابعت احد محبي رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله ".









و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .









وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.