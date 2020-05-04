الصحة العالمية تنتصر للصين وتهاجم أمريكا بسبب منشأ كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتسلم أدلة من الولايات المتحدة حول "تكهناتها" بشأن مختبر ووهان، حيث شن المسئولون في الإدارة الأمريكية هجوما على بكين، واتهمتها بنشر الوباء.





وفي إطار الحرب الكلامية التي تشنها واشنطن على بكين، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه بنظرية نشأة فيروس كورونا في أحد مختبرات الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، وتسريبه عن طريق الخطأ.





وقال الرئيس ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إنه "خطأ مروع"، مضيفًا أن الصين "لا ترغب في الاعتراف بذلك"، وأن بكين "شعرت بالحرج ولم تتمكن من إطفاء الحريق".



