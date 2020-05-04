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أخبار العالم

الصحة العالمية تنتصر للصين وتهاجم أمريكا بسبب منشأ كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:41 م
ترامب يفتح النار
ترامب يفتح النار على الصين
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وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتسلم أدلة من الولايات المتحدة حول "تكهناتها" بشأن مختبر ووهان، حيث شن المسئولون في الإدارة الأمريكية هجوما على بكين، واتهمتها بنشر الوباء.  

وفي إطار الحرب الكلامية التي تشنها واشنطن على بكين، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه بنظرية نشأة فيروس كورونا في أحد مختبرات الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، وتسريبه عن طريق الخطأ.

وقال الرئيس ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إنه "خطأ مروع"، مضيفًا أن الصين "لا ترغب في الاعتراف بذلك"، وأن بكين "شعرت بالحرج ولم تتمكن من إطفاء الحريق". 

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، إن هناك ”عددا كبيرا من الأدلة“ على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني، لكنه لم يجادل بشأن استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.
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