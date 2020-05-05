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أخبار العالم

شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال موقع "بازفيد"، اليوم الثلاثاء، إن سكان نيويورك التي سجلت أكثر من 500 حالة وفاة خلال نهاية الاسبوع، تجاهلوا التعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ونزلوا إلى الشواطئ والمتنزهات للاستمتاع بالطقس الدافئ، بعد أن ظلوا في الحظر لأكثر من شهرين.

وأشار الموقع إلى انتشار العديد من الصور التي تظهر عدم التزام الامريكيين بالتباعد الاجتماعي، كما تجاهلوا ايضا الإجراءت الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث لم يرتدوا الكمامات أو غيرها من وسائل الحماية.

وأكد الموقع إلى أن الصور أثارت غضب الكثير من الأمريكيين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل البقاء بالمنزل قدر الأمكان.

ونقل بزفيد عن  بعض الخبراء قولهم إنهم قلقون للغاية من الازدحام الواضح الذي يظهر من قبل أشخاص لا يرتدون أقنعة. وقال فنسنت راكانيلو ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة بجامعة كولومبيا: "إن صور سكان نيويورك القريبين من بعضهم البعض في الحدائق، بدون أقنعة الوجه ، مثيرة للقلق". "يجب عليهم إما الحفاظ على التباعد الاجتماعي، أو ارتداء أقنعة الوجه". 

وقال آرون جلات المتحدث باسم جمعية الأمراض المعدية الأمريكية: "إنني قلق للغاية بشأنهم". "إذا لم يحتفظ الناس بالمسافة الاجتماعية المناسبة وارتداء الأقنعة بشكل مناسب ، فسنرى للأسف ظهور هذا المرض مرة أخرى."
شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات
شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات
شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات
شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات
شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات
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