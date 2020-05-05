AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بروتين في الدم يتنبأ بخطورة حالة المصاب بـ كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

اكتشف العلماء بروتينا في الدم يمكن أن يتنبأ بوجود فيروس كورونا  فى المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي.


البروتين ، المعروف باسم suPAR ، هو علامة على شدة المرض وعدوانيته إضافة إلى تنشيط جهاز المناعة.


 وجد الباحثون أن مرضى COVID-19 الذين يعانون من ارتفاع مستويات supar من الدم كانوا أكثر عرضة للاحتياج إلى أجهزة التنفس وتم تنبيهم في أسرع وقت لدخول المستشفى.


 يقول الفريق، من المراكز الطبية بجامعة Rush: إن النتائج تشير إلى أنه يمكن للأطباء استخدام suPAR كمتنبئ سيحتاج فيه المرضى المصابون بالفيروس إلى أجهزة تنفس صناعي ويمكنهم الحصول على المساعدة التنفسية التي يحتاجونها قبل فوات الأوان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. هل تسبب كورونا عاهات مستديمة ؟

احترس .. كورونا أحد الفيروسات التاجية.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة ..فيديو

احذر منه هذا الشخص ناقل للعدوي بدون أعراض.. كل ما يمكن معرفته عن الإصابة بفيروس كورونا وطرق الوقاية

يتحول لـ دور برد.. استشاري قلب: 96% من مصابي كورونا لا يحتاجون إلى علاج

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

ترشيحاتنا

ماذا يفعل الصيام في قبر الميت؟.. أسرار لا تعرفها عن العبادة

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة .. فيديو

تحذير عاجل من الحكومة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الثلاثاء (بيان تفصيلي)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة