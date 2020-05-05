بروتين في الدم يتنبأ بخطورة حالة المصاب بـ كورونا

اكتشف العلماء بروتينا في الدم يمكن أن يتنبأ بوجود فيروس كورونا فى المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي.





البروتين ، المعروف باسم suPAR ، هو علامة على شدة المرض وعدوانيته إضافة إلى تنشيط جهاز المناعة.





وجد الباحثون أن مرضى COVID-19 الذين يعانون من ارتفاع مستويات supar من الدم كانوا أكثر عرضة للاحتياج إلى أجهزة التنفس وتم تنبيهم في أسرع وقت لدخول المستشفى.





يقول الفريق، من المراكز الطبية بجامعة Rush: إن النتائج تشير إلى أنه يمكن للأطباء استخدام suPAR كمتنبئ سيحتاج فيه المرضى المصابون بالفيروس إلى أجهزة تنفس صناعي ويمكنهم الحصول على المساعدة التنفسية التي يحتاجونها قبل فوات الأوان.