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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5-5-2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:26 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الثلاثاء 5-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 179.68 ريال سعودى.

 

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

 

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

سعر الذهب في السعودية:

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (205.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.67 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (188.23 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.11 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (179.68 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.83 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (154.01 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.00 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (119.79 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.89 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (102.67 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.33 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,389  ريال سعودي) أي ما يعادل (1.700 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.437 ريال سعودي) أي ما يعادل (382.67 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (205.346 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.666  دولار أمريكي)

 

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