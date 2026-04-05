إحباط محاولة تهريب 5 طن مواد بترولية للسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 5 طن مواد بترولية بداخل مخزن بأسوان، بقصد حجبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن ، وسائقان) بتجميع المواد البترولية من محطات الوقود المختلفة وحجبها بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان تمهيداً للإتجار غير المشروع بها من خلال إعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بداخل المخزن على (قرابة 5 طن مواد بترولية - 3 سيارات ربع نقل "بدون لوحات معدنية" المستخدمين فى تجميع المواد البترولية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الربح المادى.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية.





