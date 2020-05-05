درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.





وقالت مذيعة البرنامج آية جمال الدين،إن خبراء الأرصاد أكدوا أن هناك أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة .



