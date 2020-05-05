AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5- 5- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وقالت مذيعة البرنامج آية جمال الدين،إن خبراء الأرصاد أكدوا أن هناك أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
 درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 27.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6-3 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

لا تتجاهلها.. 4 عيوب في هاتف سامسونج Galaxy S20 Ultra

توقف المفاوضات مع الصين حول قرض بمليار دولار لمشروعات خدمية.. اعرف السبب

ضعي قطعة من الصابون تحت ملاءتك قبل النوم وشاهدى ماذا يحدث

طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل.. فيديو

أم تطلق النار على فرد أمن رفض إدخال ابنتها المتجر دون ارتداء الكمامة

AdvertisementS

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

ربنا يفك سحرك وترجعي لبيت ربنا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة بعد زواجها من العوضي

بشرى سارة للعالقين في الكويت.. طائرات مجانا بدءا من الأربعاء.. وعدم توقيع أي عقوبات لمخالفي الإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور