درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.
وقالت مذيعة البرنامج آية جمال الدين،إن خبراء الأرصاد أكدوا أن هناك أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 19
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 20
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 27.