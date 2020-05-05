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أخبار البلد

الصحفيين تبدأ في تلقي إستمارات التبرع لحساب صندوق الطوارئ

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

بدأت نقابة الصحفيين ، اليوم فى تلقي استمارات التبرع لحساب صندوق الطوارىء والحالات الحرجة الذي وافق المجلس على إنشائه . 

وطالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، الزملاء الراغبين فى المساهمة سرعة تسليم استمارات الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.

وأوضح أن بيانات الحساب التى يتم التبرع من خلاله هى المصرف المتحد حساب رقم: 1021626888024

وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن النقابة قد فتحت حسابا بالمصرف المتحد لتلقي مساهمات الصحفيين ومن يرغب غيرهم لصالح "حساب الطواريء والحالات الحرجة"، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وتابع  وذلك بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء اعضاء النقابة.

وأضاف النقيب أنه تم إيداع مبلغ المائتي ألف جنيه الذي قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب.

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