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أخبار العالم

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في روسيا إلى أكثر من 155 ألفا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن "المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، تسجيل 10 آلاف و102 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 155 ألفا و370 حالة.

وأفاد بيان "للمركز الروسي" ، اليوم /الثلاثاء / بأن حوالي نصف المصابين والبالغ عددهم 4961 شخصا لم تظهر عليهم أعراض المرض، مشيرا إلى أن أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 إقليما بالبلاد.

وأضاف - البيان - أن العاصمة الروسية (موسكو) وحدها سجلت 5714 حالة إصابة من الإصابات الجديدة، فيما تم تسجيل 822 إصابة بضواحي العاصمة و226 إصابة في مدينة "سان بطرسبورج" شمال روسيا.

وأوضح 1770 شخصا تعافوا من الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 19 ألفا و865 شخصا، وأن 95 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس .

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