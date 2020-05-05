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محافظات

خلال شهر.. إعدام 4.5 طن أسماك مجمدة وفسيخ وسردين فاسد في البحيرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:41 ص
اسماك مجمده وفسيخ
اسماك مجمده وفسيخ
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جمالات الدمنهورى

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة خلال شهر أبريل عدة حملات مكثفة للرقابة على الأسواق للتصدي لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء، وضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور حسني عباسي، وبمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين.


جاءت الحملات بتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات  التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين.


من جانبه، أكد كمال راشد، مدير مديرية التموين بالبحيرة، مصادرة وإعدام كميات كبيرة من الأسماك المملحة واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى خلال شهر أبريل منها 570 كجم فسيخ و1550 كجم سردين و342 كجم سمك مجمد منتهى الصلاحية و16 طن أمعاء ماشية منتهية الصلاحية بمصنع بدون ترخيص، و3 أطنان سمك ماكريل، و140 "صندوق" رنجة. 


وأشار وكيل تموين البحيرة إلى ضبط 300 علبة زنة 2.5 لتر ديتول، و300 عبوة زنة 5 لترات منظفات، و100 عبوة زنة 4 لترات كلور، و2 برميل زنة 50 كجم مواد خام، و2 طن ملح سياحات، و2400  ك لوبيا، و552 قرص جبن رومى، و9.5 طن عجوة بمخزن، و84 "كجم" لحوم،  تجميع 170 بطاقات تموينية ذكية.


وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أن موقف البطاقات التموينية خلال شهر أبريل الماضي تضمن إصــــــــــــدار 3407 بطاقات جديدة و5603 بطاقات تالفة وفاقد (إصدار جديد).


وقال إن الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر أبريل الماضي أسفرت عن تحرير 2155 محضرًا متنوعا، تضمنت 1221 محضرا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى (إنتاج خبز ناقص الوزن – عدم الإعلان عن الأسعار – عدم تمكين – عدم الالتزام بمواعيد تشغيل – تجميع خبز – بطاقات تموينية – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم صرف بونات – توقف عن الإنتاج – كارت ذهبي). 


وأشار إلى تحرير 925 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن "لحوم مكشوفة وذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للاستهلاك الآدمى - انتهاء صلاحية - بيع بأزيد - عدم اعلان – سجلات - غش تجارى - بدون بيانات  - أسمدة ومبيدات - تجار تموينيين"، وضبط 9 قضايا للمواد البترولية عبارة عن "ضبط مواد بترولية - تبديد اسطوانات بوتاجاز - تجميع واستخدام أسطوانات فى غير الغرض - بيع أسطوانات بازيد من السعر الرسمي".

خلال شهر.. إعدام 4.5 طن أسماك مجمدة وفسيخ وسردين فاسد في البحيرة
خلال شهر.. إعدام 4.5 طن أسماك مجمدة وفسيخ وسردين فاسد في البحيرة
خلال شهر.. إعدام 4.5 طن أسماك مجمدة وفسيخ وسردين فاسد في البحيرة
خلال شهر.. إعدام 4.5 طن أسماك مجمدة وفسيخ وسردين فاسد في البحيرة
خلال شهر.. إعدام 4.5 طن أسماك مجمدة وفسيخ وسردين فاسد في البحيرة
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