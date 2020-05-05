متخطية إيطاليا.. بريطانيا تسجل أكبر عدد وفيات كورونا في أوروبا

كشفت بيانات جديدة أن المملكة المتحدة لديها أعلى معدل للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين دول أوروبا، والتي تعد أكبر قارة في العالم في حجم الإصابات والوفيات.







وأكدت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أن هناك 29648 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كوفيد 19 في إنجلترا وويلز، اعتبارًا من 24 أبريل، بما في ذلك الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.





ويبلغ العدد الرسمي حتى الآن 32313، وهذا أعلى من الرقم الحالي المماثل في إيطاليا والبالغ 29079.





وكانت إيطاليا في السابق البلد الأكثر تضررًا في أوروبا، على الرغم من أن حصيلة الوفيات لا تشمل الحالات المشتبه فيها.





ويكره الوزراء مقارنة عدد وفيات كورونا بين البلدان، قائلين إن الوفيات الزائدة - لجميع الأسباب تتجاوز المتوسط ​​خلال العام.





وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية إن هناك 7713 حالة وفاة جراء كوفيد 19 خارج المستشفيات في إنجلترا وويلز، وسجلت حتى 24 أبريل.



