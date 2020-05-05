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حوادث

قتلوا شخصا وأصابوا اثنين آخرين .. ضبط عصابة سرقة المتاجر في الفيوم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالفيوم، تخصص فى سرقة المتاجر وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومضبوطات أخرى حصيلة نشاطهم الإجرامى .

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من أحد المستشفيات باستقباله ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش (من بينهم متوفى متأثرًا بإصابته) وما قرره المصابان بأنهما أثناء تواجدهما والمتوفى بقطعة أرض فضاء (يقومون بإدارتها كجراج لانتظار السيارات) شاهدا شخصين مجهولين حال قيامهما بسرقة محل بقالة، ولدى محاولتهم الإمساك بهما قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابتهما وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنورس – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 15 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر، وأضافوا أنه بتاريخ الواقعة توجهوا للمحل المُشار إليه وعقب تمكنهم من سرقة كمية من علب السجائر وعبوات الشاى من داخله شاهدهم المجنى عليهم وحاولوا الإمساك بهم فأطلقوا تجاههم أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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