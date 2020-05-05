الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل المصابين بالربو في زمن كورونا

كشف موقع بولد سكاى الهندي، الشهير عن الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل المصابين بالربو فى زمن انتشار الفيروسات.





وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يجب على الأشخاص المصابين بالربو اتخاذ الإجراء التحوطي التالي خلال COVID-19:





احتفظ دائمًا بمخزون الإمدادات.

اتبع بدقة قواعد الإبعاد الاجتماعي.

تجنب الزحام والابتعاد عن المرضى.

ابتعد عن المحفزات مثل الدخان أو الحساسية.

حافظ على نظافة اليدين المناسبة.

ابق في المنزل قدر الإمكان.

تجنب مشاركة ممتلكاتك الشخصية مثل الأكواب والمناشف.

حافظ على الابتعاد عن حيواناتك الأليفة.

حافظ على بيئة نظيفة في المنزل والمناطق المحيطة.

إذا كنت تشك في أن لديك أعراض COVID-19، في الحجر الصحي في مكان حيث لا يتم تدوير الهواء داخل منزلك.