من بينها تمديد إغلاق العاصمة.. قرارات جديدة لمواجهة كورونا في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق العاصمة مسقط وولاية مطرح والسوق بولاية جعلان بني بو علي.





كما قررت السلطات العمانية إنهاء العام الدراسي لكافة طلبة المدارس الحكومية والخاصة، بحسب ما ذكرت "العربية"، في نبأ عاجل لها.





ومنذ العاشر من أبريل الماضي، منعت السلطنة الدخول أو الخروج من محافظة مسقط التي تضم العاصمة وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.





وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقا للأقمشة في بلدة جعلان بني بو على بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.





وقد أغلقت السلطات في سلطنة عمان، امس الاثنين، منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





علنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المستجد إلى 2735 حالة



