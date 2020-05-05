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فن

من بنطلون أروى المتشمر إلى ياسمين صبري المحتشم.. رامز مجنون رسمي يثير الجدل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:06 م
رامز جلال - ياسمين
رامز جلال - ياسمين صبري
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شروق إبراهيم
تلعب البنطلونات دورا لافتا في إثارة الجدل فى برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال يوميا على شاشة "إم بي سي مصر" وقت الإفطار.

بدأت الإثارة مع ملاحظة الكثير من المتابعين حرص كل النجمات على ارتداء بنطلون، وليس فستان أو جيب، ما يثير الشكوك حول معرفتهم لطبيعة البرنامج.

وانتهى الأمر بالسخرية اليومية التي يوجهها رامز لضيوف البرنامج ، وآخرها سخريته أمس من بنطلون الفنانة أروى.

وأطلت الفنانة أروى في حلقة أمس من برنامج "رامز مجنون رسمي" أثناء استضافة محمد الشناوي حارس النادي الأهلى بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجمهور.

وكانت تعليقات رامز جلال بالنقد علي البنطلون الذي ظهرت به خلال حلقة امس ، وتألقت أروى من أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال على أحدث صيحات الموضة، مرتدية بليزر باللون البرتقالى الفاتح وتيشيرت أبيض، وبنطلون جينز أزرق فاتح بستايل الأوفر سايز و قصير.
 
وردت اروي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور " انستجرام " بجلسة  تصوير بملابسها التي انتقدها رامز جلال خلال تقديمها للحلقة وكتبت " لوك النهارده من حلقة النجم محمد الشناوي والبنطلون متشمر يارامز لان الارض حر جدا.

أما أبرز من ارتدت بنطلونا خلافا لعادتها فهي ياسمين صبري التي نادرا ما تظهر في أي برنامج إلا وهي في أفضل إطلالة، حيث تحرص على ارتداء فساتين في منتهى الأناقة، كما تهتم بمكياجها وتسريحتها بشكل لافت، كما حدث في برامج "مع منى الشاذلي"، و"صاحبة السعادة" وغيرهما، حيث خطفت الأنظار بأناقتها، خلافا لما حدث في حلقتها من ظهور خافت في برنامج يفترض أنه يصور في دبي، عاصمة الأناقة.


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