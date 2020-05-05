من بنطلون أروى المتشمر إلى ياسمين صبري المحتشم.. رامز مجنون رسمي يثير الجدل

تلعب البنطلونات دورا لافتا في إثارة الجدل فى برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال يوميا على شاشة "إم بي سي مصر" وقت الإفطار.
بدأت الإثارة مع ملاحظة الكثير من المتابعين حرص كل النجمات على ارتداء بنطلون، وليس فستان أو جيب، ما يثير الشكوك حول معرفتهم لطبيعة البرنامج.
وانتهى الأمر بالسخرية اليومية التي يوجهها رامز لضيوف البرنامج ، وآخرها سخريته أمس من بنطلون الفنانة أروى.
بدأت الإثارة مع ملاحظة الكثير من المتابعين حرص كل النجمات على ارتداء بنطلون، وليس فستان أو جيب، ما يثير الشكوك حول معرفتهم لطبيعة البرنامج.
وانتهى الأمر بالسخرية اليومية التي يوجهها رامز لضيوف البرنامج ، وآخرها سخريته أمس من بنطلون الفنانة أروى.