من بنطلون أروى المتشمر إلى ياسمين صبري المحتشم.. رامز مجنون رسمي يثير الجدل

وتألقت أروى من أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال على أحدث صيحات الموضة، مرتدية بليزر باللون البرتقالى الفاتح وتيشيرت أبيض، وبنطلون جينز أزرق فاتح بستايل الأوفر سايز و قصير. وكانت تعليقات رامز جلال بالنقد علي البنطلون الذي ظهرت به خلال حلقة امس ،

وردت اروي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور " انستجرام " بجلسة تصوير بملابسها التي انتقدها رامز جلال خلال تقديمها للحلقة وكتبت " لوك النهارده من حلقة النجم محمد الشناوي والبنطلون متشمر يارامز لان الارض حر جدا.





أما أبرز من ارتدت بنطلونا خلافا لعادتها فهي ياسمين صبري التي نادرا ما تظهر في أي برنامج إلا وهي في أفضل إطلالة، حيث تحرص على ارتداء فساتين في منتهى الأناقة، كما تهتم بمكياجها وتسريحتها بشكل لافت، كما حدث في برامج "مع منى الشاذلي"، و"صاحبة السعادة" وغيرهما، حيث خطفت الأنظار بأناقتها، خلافا لما حدث في حلقتها من ظهور خافت في برنامج يفترض أنه يصور في دبي، عاصمة الأناقة.



