تصوير على الملأ.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان رامز جلال، ظهر فيه من كواليس تصوير برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع خلال الفترة الحالية، عبر قناة mbc، في الموسم الرمضاني.
وظهر الفنان رامز جلال في الفيديو، مع عدد كبير من الجمهور الحاضرين في البرنامج، ويلتقطون السيلفي معه، ليشاركوا الصور على السوشيال ميديا خلال فترة تصوير البرنامج، وهو الأمر الذي يشير إلى معرفة عدد غير قليل بكواليس البرنامج خلال فترة التصوير، ويشكك أيضًا في فبركة المقلب، ومعرفة الضيف بكواليس البرنامج.
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وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.