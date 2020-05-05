ارتفاع حصيلة الإيرادات بالموازنة إلى 551.3 مليار جنيه في 8 شهور

ارتفعت حصيلة الإيرادات العامة للموازنة خلال الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الجاري إلى 551.3 مليار نيه من بينها الإيرادات الضريبية إلي 423 مليار جنيه بما يمثل 76.7% من جملة الإيرادات العامة.





أرجع تقرير صادر عن وزارة المالية أن زيادات الضرائب جاءت مدفعة بزيادة في المتحصلات الضريبية علي الدخل بقيمة 12.7 مليار جنيه بنسبة 10.1% عن العام المالي السابق، لتسجل 138.7 مليار جنيه.





وأشار التقرير إلي أن زيادات حصيلة الضرائب علي الدخل شملت نموا في حصيلة الضرائب علي المرتبات بقيمة وصلت لـ7.3 مليار جنيه مسجلة 40.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق.





ووصلت حصيلة الضرائب علي أرباح الشركات الأخرى بقيمة بلغت 54 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الجاري مقابل 37.6 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له.





وبلغت حصيلة الضرائب علي النشاط التجاري والصناعي بقيمة 16 مليار جنيه بنمو قدره 35% عن العام السابق له، مع ارتفاع الضرائب المحصلة من السلع والخدمات بنحو 3.8 مليار جنيه لتصل لـ222.6 مليار جنيه بنمو قدره 1.7% عن العام المالي السابق له.