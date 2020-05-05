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اقتصاد

الحكومة تسدد 30 مليار جنيه للتأمينات في 3 أشهر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:11 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

نجحت الحكومة خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام 2019 بما يمثل الربع الأول من السنة المالية الحالية، في سداد 30 مليار جنيه من مديونياتها لصالح صناديق المعاشات  والتأمينات بما يمثل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.


كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تلك المبالغ بعد مستحقات الفوائد لصالح التأمينات، معتبرا أنها ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات للعام المالي الجاري.


أوضح التقرير أن الوزارة دفعت مستحقات سندات الخزانة صفرية الكوبون بقيمة 16 مليار جنيه  في أكتوبر الماضي بدلا من إبريل 2020،  وإعادة إصدارها بسعر عائد يقل عن 4%.


ذكر أن ذلك ساهم في توفير فاتورة الفوائد المستحقة علي السندات.


أشار التقرير إلي أن تلك الممارسات ساعدت في تقليل الكلفة الإضافية التي كان من المفترض للخزانة العامة تحملها حال عدم إعادة تسعير السندات لصالح البنك المركزي المصري بسعر السوق بنسبة 15.5%.


أوضح أنه تم تسعير فروق تغيير سعر الصرف  الصادر من البنك المركزي بقيمة 60 مليار جنيه.

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