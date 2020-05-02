الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. اعرف التفاصيل

ت ستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من الجهاز المصرفي المصري، مبلغ 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن تم التنسيق مع البنك المركزي المصري كمرتب لعمليات طرح أدوات دين حكومية، باعتبارها أدوات تمويل للخزانة العامة عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

أضاف التقرير أنه من المخطط طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه يومي الأحد و الخميس من الأسبوع الجاري .

أشار التقرير إلي أنه من المخطط بيع أجلي 91 و 273 يوما بـ19 مليار جنيه غدا الأحد بالاضافة لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة 21 مليار جنيه.

أوضح التقرير أنه من المخطط طرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة تبلغ 6.5 مليار جنيه يوم الاثنين المقبل.