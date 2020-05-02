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اقتصاد

وزير المالية ينقل رئيس الأمن بالجمارك لدرجة مستشار من الفئة ب

السبت 02/مايو/2020 - 04:19 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيي

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ نقل علوي الملط، رئيس الإدارة المركزية للأمن بمصلحة الجمارك المصرية؛ إلي وظيفة مستشار من الدرجة "ب" ، نظرا لانتهاء مدة خدمته القانونية بالمصلحة.


جاء بالقرار رقم 228 لسنة 2020 وينشره "صدي البلد" أن مدة خدمة " الملط" قد انتهت منذ 28 أكتوبر الماضي، في الوظيفة القيادية المكلف بشغلها.


وسبب قرار " معيط"  أنه تم الرجوع لقوانين الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 و القرار الجمهوري برقم 531 لسنة 2016 و مجلس الوزراء برقم 976 لسنة 2019 ، بالإضافة لتقارير اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزاررة برقم 19 لسنة 2020 و التي قضت بانتهاء المدة القانوية لـ" الملط" .


طالب قرار " معيط" الجهات التنفيذية بالعمل علي تنفيذ القرار بكل دقة.


كان السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، قد اصدر قرارا في 17 مارس الماضي بإشراف "الملط" علي اللجنة الفنية الخاصة بوباء كورونا المستجد وتدبير احتياجات المنافذ والموظفين من المستلزمات والمعدات الوقائية.



وزير المالية ينقل رئيس الأمن بالجمارك لدرجة مستشار من الفئة ب
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