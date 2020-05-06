مفتي الجمهورية: العمالة غير المنتظمة تستحق زكاة الفطر.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، إن العمالة غير المنتظمة في وضع صعب نتيجة انتشار فيروس كورونا، وينطبق عليهم وصف الفقر.





وأضاف شوقي علام، في حواره التلفزيوني ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، " زكاة الفطر وكل الإلزامات المالية من الشرع توجه في المقام الأول للفقراء والمساكين".





وتابع شوقي علام "بعض العمالة غير المنتظمة تعطل أعمالها بسبب فيروس كورونا وبالتالي يدخلون ضمن المستحقين لـ زكاة الفطر فضلا عن الصدقات الأخرى".





وأكمل شوقي علام "يجوز إخراج زكاة الفطر في صورة نقدية ودار الإفتاء تصدر كل عام بيان لتحديد قدر زكاة الفطر بالجنيه".





وفي سياق آخر، قال مفتي الجمهورية، إن البحوث الفلكية المتعلقة بمنازل القمر وإمكانية الرؤية تعد عنصرا أساسيا في عملية الرؤية الشرعية للأشهر الهجرية وهناك توأمة بين دار الإفتاء والبحوث الفلكية".



