فى غمضة عين .. كنز داخل مطبخك لتنعيم شعرك وإطالته.. فيديو

يمكنك الاعتماد على على الوصفة المغربية التالية فهى لها مفعول السحر فى منح الشعر الترطيب والعناية الكاملة وتعتمد فى الوقت نفسه على بذور

و

خلال برنامجها بالصحة والراحة على قناه "سى بى سى سفرة"،

أكدت زينب مصطفى، أن الوصفة تقوم على مكونين فقط من مطبخك، هما "بذور الأفوكادو" وهى كنز داخل مطبخك إلى جانب "زيت الزيتون

".