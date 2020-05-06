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مرأة

فى غمضة عين .. كنز داخل مطبخك لتنعيم شعرك وإطالته.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:02 ص
تنعيم الشعر
تنعيم الشعر
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لمياء الياسين
خلال شهر رمضان هناك روتين عناية بالشعر عليك التقيد به لحماية شعرك وجعله ناعما.

وإذا كنت تبحثين عن وصفة سريعة لتنعيم الشعر؛ يمكنك الاعتماد على على الوصفة المغربية التالية فهى لها مفعول السحر فى منح الشعر الترطيب والعناية الكاملة وتعتمد فى الوقت نفسه على بذور الأفوكادو.

وخلال برنامجها بالصحة والراحة على قناه "سى بى سى سفرة"، أكدت زينب مصطفى، أن الوصفة تقوم على مكونين فقط من مطبخك، هما "بذور الأفوكادو" وهى كنز داخل مطبخك إلى جانب "زيت الزيتون". 

وأوضحت أن نواة الأفوكادو تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية لصحة الشعر والعديد من مضادات الاكسدة لذا لا يفضل التخلص منها

ومن خلال الرابط التالى إليك كيفية تطبيق وصفة الافوكادو  لتنعيم الشعر .

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وصفة مغربية والأفوكادو لتنعيم الشعر

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