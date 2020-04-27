نتائجها مضمونة.. 3 حيل لإطالة الشعر فى غمضة عين

بين الحين والآخر نبحث عن طرق للحصول على شعر طويل لامع إليك أبرز العلاجات المجربة لتقوية وتنمية شعرك وإطالته لسنتيمترات يقدمها موقع برايت سايد





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وصفة زيت شجرة الشاى وزيت الزيتون







مكونات الوصفة

زيت خروع.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت شجرة الشاى.





الطريقة:





تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي المكونات على منطقة الفراغات لمدة 30 دقيقة وطبقيها يوميا لمدة اسبوع كامل.







وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند



مكونات القناع:

5 قطرات من زيت الجرجير

2-4 ملعقة صغيرة زيت الخروع

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



طريقة الاستعمال:



في وعاء أضيفى زيت جوز الهند وزيت الخروع وقومى بتدليك فروة الرأس بهذا المزيج وضعي الخليط على شعرك وتركه لمدة ساعة إلى ساعتين وستدهشين بالنتيجة .









وصفة هلام الألو فيرا وصودا الخبز





مكونات الوصفة:





1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2-4 فصوص ثوم





طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:





فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو وطبقيها يوميا لمدة أسبوع كامل وستلاحظين إطالة الشعر



