ممرضة أمريكية تفتح النار على ترامب بسبب ردوده المتنمرة والساخرة





رغم تأييد «كارولين بيركنز» ممرضة متقاعدة ومستشارة إرشاد مدرسي للرئيس ترامب بشدة إلا أنها انتقدت تنمره وردوده الساخرة على الصحافة.





عقد البرنامج في نصب لنكولن التذكاري بواشنطن العاصمة، وقد بدأت الممرضة كلامها بشكر ترامب أولًا على "تفانيه الكبير من أجل البلاد''.





وأكدت أنها وزوجها يصلون من أجله كل يوم ثم وجهت أسئلتها شديدة اللهجة، حيث قالت: "لماذا تستخدم الكلمات الساخرة التي يمكن تصنيفها على أنها (تنمر) ولماذا لا تجيب مباشرة على أسئلة الصحافة، بل تتحدث عن النجاحات السابقة وتهزأ بشكل عام؟".





وأضافت كارولين عبر الفيديو: "الولايات المتحدة بحاجة إليك أرجوك اترك تلك السلوكيات التي تنفر الناس منك، تمسك بسماتك الرائعة التي تجعلك قائدًا عظيمًا واترك الصفات الأخرى التي لا تنفعك بشئ".





وقد أثارت أسئلتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها العديد من المستخدمين في أمريكا، خاصة بعدما عبر ترامب عن استيائه من الصحافة المعادية التي تصر على استفزازه بالأسئلة الهجومية وأنه أكثر رئيس تكتل معاملته بشكل شئ أكثر من لينكولن نفسه.





فتحت ممرضة أمريكية متقاعدة النار على الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» خلال فقرة "اسأل الرئيس" في حلقة تحمل عنوان "العودة إلى العمل" ضمن برنامج «تاون هول» التليفزيوني على شبكة فوكس نيوز.