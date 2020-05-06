AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ممرضة أمريكية تفتح النار على ترامب بسبب ردوده المتنمرة والساخرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:49 ص
ممرضة أمريكية تهاجم
ممرضة أمريكية تهاجم ترامب
Advertisements
عزة عاطف
فتحت ممرضة أمريكية متقاعدة النار على الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» خلال فقرة "اسأل الرئيس" في حلقة تحمل عنوان "العودة إلى العمل" ضمن برنامج «تاون هول» التليفزيوني على شبكة فوكس نيوز.

رغم تأييد «كارولين بيركنز» ممرضة متقاعدة ومستشارة إرشاد مدرسي للرئيس ترامب بشدة إلا أنها انتقدت تنمره وردوده الساخرة على الصحافة.

عقد البرنامج في نصب لنكولن التذكاري بواشنطن العاصمة، وقد بدأت الممرضة كلامها بشكر ترامب أولًا على "تفانيه الكبير من أجل البلاد''.

وأكدت أنها وزوجها يصلون من أجله كل يوم ثم وجهت أسئلتها شديدة اللهجة، حيث قالت: "لماذا تستخدم الكلمات الساخرة التي يمكن تصنيفها على أنها (تنمر) ولماذا لا تجيب مباشرة على أسئلة الصحافة، بل تتحدث عن النجاحات السابقة وتهزأ بشكل عام؟". 

وأضافت كارولين عبر الفيديو: "الولايات المتحدة بحاجة إليك أرجوك اترك تلك السلوكيات التي تنفر الناس منك، تمسك بسماتك الرائعة التي تجعلك قائدًا عظيمًا واترك الصفات الأخرى التي لا تنفعك بشئ".

وقد أثارت أسئلتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها العديد من المستخدمين في أمريكا، خاصة بعدما عبر ترامب عن استيائه من الصحافة المعادية التي تصر على استفزازه بالأسئلة الهجومية وأنه أكثر رئيس تكتل معاملته بشكل شئ أكثر من لينكولن نفسه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. قطع المياه عن بعض المناطق بسبب الطقس.. وفاة 5 من عناصر الحرس الثوري بسبب كورونا

شاهد.. رد فعل مفاجئ من ترامب بعد اكتشاف إصابة مسؤولة أمريكية بحمى

ترامب يهاجم وسائل الإعلام مجددًا: تزيف الحقائق ولا تستحق وقتي معها

ترشيحاتنا

أول رد فعل من فيفي عبده بعد مقلب رامز مجنون رسمي

فيديو جديد.. النيران تلتهم ناطحة سحاب سكنية بالإمارات

النيابة العامة تأمر بتشريح جثمان المتهم شادي حبش لبيان أسباب وفاته داخل محبسه بطرة

وحشتني مصر وأهلها الطيبين .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للشعب المصري

نجل الطبلاوي يوضح لـ «صدى البلد» تفاصيل جنازة والده.. تعرف عليها

شرط وحيد من بيراميدز للموافقة على رحيل محمد فاروق لـ الزمالك .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة أمريكية تفتح النار على ترامب بسبب ردوده المتنمرة والساخرة

كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

20 صورة ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة